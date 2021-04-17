Кравчук: за годы независимости не видел такой поддержки Украины со стороны США и ЕС

Партнеры Украины одинаково оценивают ситуацию и требуют абсолютно конкретных действий от России, которая провоцирует эскалацию.

"Мир сейчас совсем другой. Я, например, за всю историю независимой Украины, почти уже 30 лет, я еще не видел такого единого взгляда на ситуацию и единых скоординированных действий Соединительных Штатов Америки и Европы демократической, которая есть сегодня", - заявил Кравчук.

Напомним, сегодня в Париже состоялась встреча Зеленского с Макроном, а по видеосвязи к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Главная тема сегодняшних переговоров - российская агрессия против Украины.

Кроме того, Зеленский обсудил с Макроном вступление Украины в НАТО. Зеленский призвал Францию помочь Украине с получением Плана действий относительно членства в НАТО.

До этого Зеленский в интервью европейской газете сказал, что Украина не может бесконечно "оставаться в комнате ожидания" ЕС и НАТО.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты в студии обсуждали возможность нового нападения России на Украину, а также то, кто должен нести ответственность за преодоление пандемии коронавируса: президент, правительство или местные власти. Среди спикеров - Максим Степанов, Леонид Кравчук, Сергей Притула и другие.

Выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 16 апреля

Заметим, что в речах Путина и Козака постоянно звучит название боснийского города Сребреница, где 26 лет назад солдаты армии Республики Сербской, которую поддерживала Россия, убили более семи тысяч мусульман. "Донбасская Сребреница" может стать поводом для российского военного вмешательства. Стоит ожидать провокаций.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников о выполнении Минских договоренностей и переговорах с РФ.



Кроме того, Резников рассказал, почему санкции СНБО против контрабандистов надо считать борьбой с терроризмом.



Также врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" Борис Бриль сравнил локдауны в Израиле и Украине, вакцинацию в двух странах, а также протоколы лечения больных COVID.



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