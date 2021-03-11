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Контактов Путина с Зеленским пока не планируется, - Кремль

Новина українською → Москва, Четверг 11 марта 2021 11:56
Контактов Путина с Зеленским пока не планируется, - Кремль Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом в Кремле не исключили возможность телефонного разговора между лидерами стран.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

"Что касается конкретно визита или двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив мы не получали. При необходимости контакты по телефону могут быть оперативно организованы", - заявил Песков.

Напомним, ранее в Кремле не исключали возможность встречи Путина и Зеленского. При этом Песков отмечал, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена.

До этого Зеленский анонсировал подготовку нормандской встречи. При этом президент Украины пообещал, что если такая встреча не состоится, он найдет другой формат переговоров с каждой стороной.

Также РБК-Украина писало, что в конце прошлого года некоторые Telegram-каналы со ссылкой на источники в Офисе президента сообщили, что якобы Банковая запросила переговоры Зеленского и Путина. Отмечалось, что украинская сторона якобы хотела этой беседой ускорить обмен пленными. Тогда в Кремле опровергли подготовку таких переговоров.

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