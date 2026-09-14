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Генпрокурор Кравченко виїхав з України: каже - у відрядженні

09:43 14.09.2026 Пн
2 хв
Напередодні він підписав підозру директору НАБУ
aimg Марія Кучерявець aimg Мілан Лєліч
Генпрокурор Кравченко виїхав з України: каже - у відрядженні Фото: Руслан Кравченко (Getty Images)
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Генеральний прокурор Руслан Кравченко перебуває вже не на території України зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кілька обізнаних джерел та допис Кравченка в Telegram-каналі.

Генеральний прокурор України заявив, що наразі перебуває за кордоном "у службовому відрядженні".

За його словами, у межах поїздки він "проведе низку зустрічей із міжнародними партнерами", під час яких планує "поінформувати їх про ситуацію в системі антикорупційних органів України".

Зокрема, Кравченко хоче розповісти про, як він стверджує, "ознаки концентрації неконтрольованого впливу та ризики для державного суверенітету, верховенства права і демократичних інституцій України".

Скандал навколо операції "Карфаген"

Нагадаємо, 5 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, яка "кришувала" шахрайські кол-центри. У приміщеннях, якими користувався Кравченко, пройшли обшуки.

6 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заперечив причетність до схем, а фігуранта розслідування (головним фігурантом справи називають Сергія Кропиву ("Канцлер") - начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора) відсторонили. Згодом його заарештували.

7 вересня генпрокурор подав заяву про відставку на тлі операції НАБУ та САП "Карфаген". До цього Кравченко і Зеленський провели зустріч.

Вже вранці 14 вересня генеральний прокурор опублікував відеозвернення, у якому заявив про підписання підозр директору НАБУ Семену Кривоносу (зокрема, через нібито службове підроблення та фіктивне усиновлення) та особі з оточення керівника САП Олександра Клименка.

Кравченко звинуватив антикорупційні органи у тиску, викраденні матеріалів проваджень під час обшуків та заявив, що подав у відставку після розмови з президентом.

Зеленський натомість закликав Верховну Раду негайно підтримати звільнення Кравченка: "У цього генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади... Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає".

У НАБУ та САП заяви дії Кравченка назвали продовжуваною системною атакою на незалежність антикорупційної системи.

В бюро наголосили, що станом на зараз жодної підозри Семену Кривоносу офіційно не вручено, заяви про вилучення проваджень не відповідають дійсності, а висловлювання генпрокурора мають публічний, а не процесуальний характер.

Кілька співрозмовників РБК-Україна в оточенні президента Володимира Зеленського назвали дії Кравченка "самодіяльністю" та додали, що генпрокурор "зійшов з розуму".

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НАБУ САП Семен Кривонос Офіс Генпрокурора
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