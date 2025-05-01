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Кравченко повідомив про перевиконання ДПС плану з надходжень: 10 млрд гривень у квітні

Четвер 01 травня 2025 10:52
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Кравченко повідомив про перевиконання ДПС плану з надходжень: 10 млрд гривень у квітні Фото: Руслан Кравченко (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Олександр Мороз

Державна податкова служба продемонструвала перевиконання плану надходжень. У квітні податкова перевиконала план із наповнення бюджету на понад 10 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника ДПС Руслана Кравченка.

"У квітні, станом на 19:00 30.04.2025, ще +10,2 млрд грн. Чотири місяці завершили із солідним перевиконанням – на 46,2 млрд грн (+13,1% до плану Мінфіну). У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд грн (+14% до плану, +37,2% до квітня 2024 року)", - повідомив Кравченко.

Головні показники квітня:

  • ПДФО: 29,7 млрд грн (+18,6% до плану)
  • ПДВ: 27,4 млрд грн (+6%)
  • Податок на прибуток: 5,6 млрд грн (+77,5%)
  • Акциз з вироблених та ввезених товарів: 15,7 млрд (+11,4%)

Відшкодування ПДВ також четвертий місяць демонструє позитивну динаміку. Так, у квітні відшкодували 13 млрд грн. За січень-квітень сума становить понад 55 млрд грн (+24,2% до показника 2024 року). Загалом податкова перевиконує план вже чотири місяці поспіль.

Показники січень-квітень 2025 року:

  • Надходження: 398,2 млрд грн
  • Перевиконання плану: +46,2 млрд грн
  • Перевиконання показника січня-квітня 2024 року: +16,9%

"Накопичили суттєвий фінансовий резерв. Завдяки системній роботі, підвищенню добровільної сплати податків та покращенню адміністрування маємо додатковий обсяг для фінансування важливих видатків", - додав голова ДПС Кравченко.

May be an image of text that says 'ПОДАТКОВ НАДХоДЖЕННЯ загальний фонд держбюджету Квитень 2025 poky Державна податкова служба Украйни 83,1 млрд грн С.чень-кв.те Сичень- 2025 poky 114% виконання показник.в +10,2 млрд грн +46,2 млрд грн до плану +37,2% до кв.тня 2024 poky ·ПДФо: 29,7 млрд грн (+18,6% до плану) ПДВ: 27,4 млрд грн (+6%) •Податок на прибуток: 5,6 млрд грн (+ 77,5%) Акциз вироблених та ввезених TOBapiB: 15,7 млрд (+11,4%) + +16,9% до сичня-кв.тня 2024 2024poky poky'

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