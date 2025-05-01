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Кравченко сообщил о перевыполнении ГНС плана по поступлениям: 10 млрд гривен в апреле

Четверг 01 мая 2025 10:52
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Кравченко сообщил о перевыполнении ГНС плана по поступлениям: 10 млрд гривен в апреле Фото: Руслан Кравченко (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Александр Мороз

Государственная налоговая служба продемонстрировала перевыполнение плана поступлений. В апреле налоговая перевыполнила план по наполнению бюджета более чем на 10 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя ГНС Руслана Кравченко.

"В апреле, по состоянию на 19:00 30.04.2025, еще +10,2 млрд грн. Четыре месяца завершили с солидным перевыполнением - на 46,2 млрд грн (+13,1% к плану Минфина). В апреле в общий фонд госбюджета по платежам, которые контролирует ГНС, поступило более 83 млрд грн (+14% к плану, +37,2% к апрелю 2024 года)", - сообщил Кравченко.

Главные показатели апреля:

  • НДФЛ: 29,7 млрд грн (+18,6% к плану)
  • НДС: 27,4 млрд грн (+6%)
  • Налог на прибыль: 5,6 млрд грн (+77,5%)
  • Акциз с произведенных и ввезенных товаров: 15,7 млрд (+11,4%)

Возмещение НДС также четвертый месяц демонстрирует положительную динамику. Так, в апреле возместили 13 млрд грн. За январь-апрель сумма составляет более 55 млрд грн (+24,2% к показателю 2024 года). В целом налоговая перевыполняет план уже четыре месяца подряд.

Показатели январь-апрель 2025 года:

  • Поступления: 398,2 млрд грн
  • Перевыполнение плана: +46,2 млрд грн
  • Перевыполнение показателя января-апреля 2024 года: +16,9%

"Накопили существенный финансовый резерв. Благодаря системной работе, повышению добровольной уплаты налогов и улучшению администрирования имеем дополнительный объем для финансирования важных расходов", - добавил председатель ГНС Кравченко.

May be an image of text that says 'ПОДАТКОВ НАДХоДЖЕННЯ загальний фонд держбюджету Квитень 2025 poky Державна податкова служба Украйни 83,1 млрд грн С.чень-кв.те Сичень- 2025 poky 114% виконання показник.в +10,2 млрд грн +46,2 млрд грн до плану +37,2% до кв.тня 2024 poky ·ПДФо: 29,7 млрд грн (+18,6% до плану) ПДВ: 27,4 млрд грн (+6%) •Податок на прибуток: 5,6 млрд грн (+ 77,5%) Акциз вироблених та ввезених TOBapiB: 15,7 млрд (+11,4%) + +16,9% до сичня-кв.тня 2024 2024poky poky'

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