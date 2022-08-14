ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Запад накроет дождями, а восток жарой: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Украина, Воскресенье 14 августа 2022 07:00
Запад накроет дождями, а восток жарой: какой будет погода в Украине сегодня Фото: пгода в Украине сегодня будет с дождями на западе и жарой на востоке (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 14 августа ожидаются дожди на западе. При этом днем столбики термометров достигнут +36 на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в течение суток будет дождливо на западе. Также небольшие осадки ожидаются в Винницкой и частично южных областях. На остальных территориях страны будет преимущественно сухая погода.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +17 +22, днем +27 +30 градусов;
  • на западе ночью +14 +17 градусов, а днем +23 +30;
  • в восточных областях ночью +20 +24, днем +32 +36 градусов;
  • на юге страны ночью +18 + 21 градус, а днем + 28 +33;
  • в центральных областях ночью +17 +21, днем +27 +32 градуса.

Запад накроет дождями, а восток жарой: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Столбики термометров в ночное время покажут +18 +20 градусов, а днем +28 +30. Ветер восточный, 7-12 м/сек.

Запад накроет дождями, а восток жарой: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей