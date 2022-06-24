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Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на завтра

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Киев, Пятница 24 июня 2022 13:27
Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на завтра Фото: 25 июня часть Украины накроют кратковременные дожди и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 25 июня, в западных и северных областях Украины будет без осадков, однако на остальной территории ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

"В западных, северных и Винницких областях без осадков, на остальной территории небольшие, в южной части местами умеренные кратковременные дожди, местами грозы", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно будет северо-восточный, скорость которого составит 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11 +16 градусов, а днем +23 +28. На Закарпатье и Прикарпатье местами ожидается до +30 +32 градусов.

Напомним, сегодня в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, грозы, сильный ветер и град.

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