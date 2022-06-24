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Грозы, сильный ветер и град: погода по всей Украине сегодня ухудшится

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Киев, Пятница 24 июня 2022 11:08
Грозы, сильный ветер и град: погода по всей Украине сегодня ухудшится Фото: погода по всей Украине сегодня ухудшится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 24 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, грозы, сильный ветер и град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Грозы ожидаются в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях. При этом в отдельных районах ожидается град и шквальный ветер, скорость которого буде достигать 15-20 м/с.

В ГСЧС напомнили, что во время грозы необходимо:

  • закрывать все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка;
  • не парковать автомобиль под деревьями или высокими конструкциями;
  • не прятаться под высокие деревья, особенно одиночными, также помнить об опасности падения тяжелых ветвей, которые могут сломаться из-за сильного ветра;
  • избегать металлических конструкций, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач;
  • не пользоваться электроприборами во время грозы, лучше их выключить из сети. Это касается и мобильного телефона;
  • не можно купаться в водоемах.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о штормовом предупреждении в Украине.

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