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Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на завтра

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Київ, П'ятниця 24 червня 2022 13:27
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на завтра Фото: 25 червня частину України накриють короткочасні дощі та грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 25 червня, в західних і північних областях України буде без опадів, проте на решті території очікуються короткочасні дощі і грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

"У західних, північних та вінницьких областях без опадів, на решті території невеликі, у південній частині місцями помірні короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно буде північно-східний, швидкість якого становитиме 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме + 11 +16 градусів, а вдень +23 + 28. На Закарпатті та Прикарпатті місцями очікується до +30 +32 градусів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, грози, сильний вітер і град.

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