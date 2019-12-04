Краткий перечень претендентов на главу НАПК объявят 6 декабря

Победителя конкурса определят до 19 декабря
Кандидаты на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 4 декабря сдали тестирование на общие способности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International Ukraine.
Отмечается, что в пятницу, 6 декабря, объявят короткий список претендентов на главу НАЗК. Члены комиссии будут учитывать результаты тестов, написанное эссе и наличие вопросов к добродетели.
Кандидаты, которых комиссия выберет в пятницу, будут допущены к собеседованию. Интервью с претендентами должны состояться 13-14 декабря. Объявить имя победителя конкурса должны до 19 декабря.
РБК-Украина писало, что правительство назначил Наталию Новак временно исполняющим председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).