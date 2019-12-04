Короткий перелік претендентів на главу НАЗК оголосять 6 грудня

Кандидати на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) 4 грудня склали тестування на загальні здібності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transparency International Ukraine.

Зазначається, що у п’ятницю, 6 грудня, оголосять короткий перелік претендентів на очільника НАЗК. Члени комісії враховуватимуть результати тестів, написане есе та наявність питань до доброчесності.

Кандидати, яких комісія обере у п’ятницю, будуть допущені до співбесід. Інтерв’ю з претендентами мають відбутися 13-14 грудня. Оголосити ім’я переможця конкурсу повинні до 19 грудня.

Раніше повідомлялося, що Комісія з відбору кандидатів на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) отримала 32 заявки на посаду глави НАЗК.

РБК-Україна писало, що уряд призначив Наталію Новак тимчасово виконуючим голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).