Кратери 13 метрів: британська розвідка зафіксувала ліквідацію російської С-400 у Криму

Збройні сили України 29 листопада 2024 року знищили елементи системи ППО С-400 у Сімферополі, Крим. Це другий успішний удар по російській системі С-400 у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter) .

Як зазначається у зведенні, соціальні мережі висвітлювали вибух та детонацію ракетного палива, пов'язані зі знищенням компонентів системи ППО.

За даними британської розвідки, на знімках було виявлено дві вирви розміром 13,5 м, розкидані уламки та п'ять машин екстреного реагування.

"Це другий зареєстрований успішний удар по російських системах ППО С-400 Збройними силами України у листопаді після знищення системи ППО С-400 у Курській області 23 листопада 2024 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, ЗСУ завдали масштабних ударів по базах росіян у Криму. За даними Forbes, під час обстрілу 29 листопада було використано одну з найрізноманітніших комбінацій боєприпасів. Туди могли входити крилаті ракети Storm Shadow, зенітно-ракетні комплекси С-200, переобладнані в далекобійну зброю класу "земля-земля", ударні безпілотники Головного розвідувального управління та балістичні ракети невстановленого типу.

Крім того, в ніч проти 24 листопада Сили оборони України вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області. За даними Генштабу ЗСУ, зафіксовано успішне потрапляння в станцію радіолокації зенітного ракетного комплексу С-400.