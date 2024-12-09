Воронки 13 метров: британская разведка зафиксировала ликвидацию российской С-400 в Крыму
Вооруженные силы Украины 29 ноября 2024 года уничтожили элементы системы ПВО С-400 в Симферополе, Крым. Это второй успешный удар по российской системе С-400 в ноябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Как отмечается в сводке, социальные сети освещали взрыв и детонацию ракетного топлива, связанные с уничтожением компонентов системы ПВО.
По данным британской разведки, на снимках были выявлены две воронки размером 13,5 м, разбросанные обломки и пять машин экстренного реагирования.
"Это второй зарегистрированный успешный удар по российским системам ПВО С-400 Вооруженными силами Украины в ноябре после уничтожения системы ПВО С-400 в Курской области 23 ноября 2024 года", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, ВСУ нанесли масштабные удары по базам россиян в Крыму. По данным Forbes, во время обстрела 29 ноября была использована одна из самых разнообразных комбинаций боеприпасов. Туда могли входить крылатые ракеты Storm Shadow, зенитно-ракетные комплексы С-200, переоборудованные в дальнобойное оружие класса "земля-земля", ударные беспилотники Главного разведывательного управления, а также баллистические ракеты неустановленного типа.
Кроме того, в ночь на 24 ноября Силы обороны Украины ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области. По данным Генштаба ВСУ, зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400.