Красюк зробив заяву про розрив з Усиком та застеріг чемпіона від шахраїв

Про припинення співпраці

В інтерв'ю Красюк розповів, як припинив співпрацю з Усиком за кілька тижнів до бою проти Даніеля Дюбуа.

"Я відчув момент. Це був правильний час. Я побажав Олександру стати триразовим абсолютним чемпіоном і сказав, що залишуся довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона", - поділився Красюк.

На прохання дати більше інформації, промоутер відповів:

"Я збираюся це зробити. Але залишу це для своїх мемуарів".

Поради Усику

Також Красюк заявив, що радив би боксеру завершити кар'єру. Він зазначив, що Усик вже досяг у професійному спорті всього, що можливо, тому час зупинитися.

"Не хочу більше бачити його на рингу, принаймні у професійному боксі. Він усе довів. Більше йому нічого не потрібно", - впевнений Красюк.

Екс-менеджер припустив, що можуть знайтися люди, які спробують переконати Усика продовжити кар’єру, однак запевнив: як друг, зробить усе, аби зупинити його.

"Звісно, знайдуться шахраї, які знову підштовхнуть його до повернення. Але я, як друг, намагатимуся його вберегти", - додав він.

Співпраця Усика і Красюка тривала 12 років (фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Співпраця Усика і Красюка

Боксер та промоутер почали співпрацю у 2013 році, коли Усик перейшов із аматорського боксу в професіональний.

За ці 12 років Усик провів 23 поєдинки, жодного разу не програвши та ставши дворазовим абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

Головні здобутки Усика за роки спільної роботи:

Вересень 2016 – чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі.

Січень 2018 – чемпіон світу за версіями WBO та WBC у важкій вазі.

Липень 2018 – абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.

Вересень 2021 – чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Травень 2024 – абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі.

Вже без Красюка Усик в останньому поєдинку здолав нокаутом у п'ятому раунді Даніеля Дюбуа та став триразовим абсолютним чемпіоном світу.

Раніше боксер неодноразово заявляв, що після бою з Дюбуа хоче провести ще два поєдинки, а потім остаточно завершить кар'єру.