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Красный Крест запускает план вакцинации 500 млн жителей бедных стран

Женева, Четверг 04 февраля 2021 14:56
Красный Крест запускает план вакцинации 500 млн жителей бедных стран
Фото: вакцина (Michael Ciaglo/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца запускает план поддержки вакцинации от COVID 500 млн жителей бедных стран. Для этого организация хочет собрать около 110 млн долларов.

Об этом пишет AP.

Сообщается, что план поддержки вакцинации появился в связи с опасениями по поводу неравного распределения вакцин между богатыми и бедными странами. По данным организации, 50 беднейших стран мира получили только 0,1% от общего количества доз вакцины. При этом 50 самых богатых стран получили 70% всей вакцины.

Красный Крест отмечает, что такое неравенство "потенциально может привести к смертельным и разрушительным последствиям", поскольку регионы, которые не получат вакцину, позволят вирусу распространяться и мутировать.

План включает развертывание национальных кампаний вакцинации, шаги по укреплению доверия к вакцинам и усилия по "противодействию дезинформации об их эффективности".

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль начнет вакцинацию от COVID всех граждан старше 16 лет.

А в Британии уже вакцинировали от COVID 10 млн человек.

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