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В Британии вакцинировали от COVID 10 млн жителей

Лондон, Среда 03 февраля 2021 19:44
В Британии вакцинировали от COVID 10 млн жителей
Фото: врач со шприцом (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Великобритании первую дозу COVID-вакцины получили уже 10 млн жителей страны. Таким образом, провакцинированы уже 15% населения Соединенного Королевства.

Об этом сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок в Twitter.

"Уже 10 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID. Это очень важная веха в борьбе, которую наша страна ведет с этим вирусом. С каждым уколом угроза для всех нас немного уменьшается, и я хочу поблагодарить всех за ту роль, которую они играют в общем деле", - написал министр.

Напомним, вакцинация в Британии началась 8 декабря. В настоящее время жителей Соединенного Королевства вакцинируют препаратами Pfizer и AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что в Великобритании разрешат делать прививки против COVID-19 разными вакцинами, несмотря на отсутствие данных о степени иммунитета, что обеспечивается смешиванием доз. Однако лишь в редких случаях.

Кроме того, в середине января Британия начала вакцинацию граждан старше 70 лет. и "уязвимых" больных.

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