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Израиль с четверга начнет вакцинацию от COVID всех граждан старше 16 лет

Тель-Авив, Среда 03 февраля 2021 16:59
Израиль с четверга начнет вакцинацию от COVID всех граждан старше 16 лет
Фото: очередь на вакцинацию в Израиле (Yossi Aloni/Flash90)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Израиля планирует с четверга, 4 февраля, сделать вакцинацию от коронавируса доступной для всех граждан старше 16 лет. Все из-за замедления темпов вакцинации.

Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что в последние дни серьезно замедлились темпы вакцинации в стране и медучреждениям все сложнее завлечь людей из уже разрешенных групп на получение дозы вакцины. В некоторых местах уже начали прививать желающих. Известно также, что в одном из центров вакцинации пришлось выбросить часть вакцины из-за истечения срока использования.

До сегодня в Израиле вакцинировали людей старше 35 лет, а также старшеклассников 16-18 лет.

В то же время, правительство рассматривает сроки продления локдауна. Несмотря на замедление темпов распространения вируса, власти хотят продлить жесткий карантин аж до воскресенья, чтобы избежать резкого увеличения социальных контактов людей.

Сегодня сообщалось, что Украина в ближайшие недели получит вакцины компании Pfizer/BioNTech. В Украину завезут только проверенную и безопасную вакцину.

Также официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай предоставит международному механизму COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения 10 млн доз COVID-вакцин. Эти препараты будут для развивающихся стран.

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