Красный Крест выехал из Запорожья в Мариуполь для эвакуации населения

Команда Международного комитета Красного Креста (МККК) отправилась из Запорожья в Мариуполь в рамках возобновления попытки содействовать эвакуации из осажденного города. Группа выехала в Мариуполь в субботу утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В пресс-службе МККК заявили, что не могут предоставить более подробную информацию о текущем местонахождении группы.

Напомним, 31 марта представители МККК отправились в Мариуполь. Ожидалось, что операция по эвакуации жителей города начнется 1 апреля. Команда не смогла добраться до Мариуполя из-за чего вернулась обратно в Запорожье.

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