Червоний Хрест виїхав із Запоріжжя до Маріуполя для евакуації населення

Команда Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) вирушила із Запоріжжя до Маріуполя в рамках відновлення спроби сприяти евакуації з обложеного міста. Група виїхала до Маріуполя в суботу вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У прес-службі МКЧХ заявили, що не можуть надати більш детальну інформацію про поточне місцезнаходження групи.

Нагадаємо, 31 Березня представники МКЧХ вирушили до Маріуполя. Очікувалося, що операція з евакуації жителів міста почнеться 1 квітня. Команда не змогла дістатися Маріуполя через що повернулася назад у Запоріжжя.

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