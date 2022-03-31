Эвакуация 31 марта. Открывается гуманитарный коридор из Мариуполя
В Украине в четверг, 31 марта, согласована работа 3 гуманитарных коридоров. В частности, Россия подтвердила эвакуацию мирного населения из Мариуполя автобусами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.
Отмечается, что Украина, РФ и Международный комитет Красного Креста согласовали гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Эвакуация населения состоится с транзитом через Бердянск. В Мариуполь направляются 45 автобусов, часть из них уже проехали российский блокпост в Васильевке.
Также будут работать гуманитарные коридоры эвакуации и доставки грузов по следующим направлениям:
- Мелитополь - Запорожье;
- Энергодар - Запорожье.
Напомним, что вчера в России заявили о "режиме тишины" в Мариуполе для эвакуации мирных жителей.
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