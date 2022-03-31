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Эвакуация 31 марта. Открывается гуманитарный коридор из Мариуполя

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Украина, Четверг 31 марта 2022 09:28
Эвакуация 31 марта. Открывается гуманитарный коридор из Мариуполя Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине в четверг, 31 марта, согласована работа 3 гуманитарных коридоров. В частности, Россия подтвердила эвакуацию мирного населения из Мариуполя автобусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

Отмечается, что Украина, РФ и Международный комитет Красного Креста согласовали гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Эвакуация населения состоится с транзитом через Бердянск. В Мариуполь направляются 45 автобусов, часть из них уже проехали российский блокпост в Васильевке.

Также будут работать гуманитарные коридоры эвакуации и доставки грузов по следующим направлениям:

  • Мелитополь - Запорожье;
  • Энергодар - Запорожье.

Напомним, что вчера в России заявили о "режиме тишины" в Мариуполе для эвакуации мирных жителей.

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