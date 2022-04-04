UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Красный Крест сегодня не смог доехать до блокадного Мариуполя

Фото: Красный Крест не может добраться в Мариуполь (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) сегодня не смогли добраться до блокадного Мариуполя. Причиной стали опасные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian.

"Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что им не удалось сегодня добраться до осажденного города Мариуполя для эвакуации мирного населения, ссылаясь на условия безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня был согласован гуманитарный коридор из Мариуполя. Жители могли покинуть город собственным транспортом.

Однако в Генштабе заявили, что оккупанты продолжают атаковать город. По состоянию на 12:00 по Мариуполю с начала суток нанесли 8 авиаударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКрасный КрестМариупольэвакуация