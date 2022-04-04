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Эвакуация 4 апреля: где запланированы гуманитарные коридоры

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Украина, Понедельник 04 апреля 2022 09:40
Эвакуация 4 апреля: где запланированы гуманитарные коридоры Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня продолжится эвакуация мирного населения из горячих точек. Гуманитарные коридоры запланированы в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

Сегодня продолжится эвакуация жителей блокадного Мариуполя в Запорожье через Бердянск. Люди смогут покинуть город частным транспортом.

По словам Верещук, 15 автобусов уже выехали из Запорожья. Представители Красного Креста будут сопровождать колонну из Мангуша.

Кроме того, сегодня пройдет эвакуация жителей населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Рубежное, Лисичанск и Нижнее Луганской области.

Напомним, с начала войны в Украине погиб 161 ребенок, еще 264 несовершеннолетних получили ранения.

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