Червоний Хрест сьогодні не зміг доїхати до блокадного Маріуполя

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) сьогодні не змогли дістатися до блокадного Маріуполя. Причиною стали небезпечні умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Guardian.
"Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив, що їм не вдалося сьогодні дістатися до обложеного міста Маріуполя для евакуації мирного населення, посилаючись на умови безпеки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні був погоджений гуманітарний коридор із Маріуполя. Жителі могли покинути місто власним транспортом.
Проте у Генштабі заявили, що окупанти продовжують атакувати місто. Станом на 12:00 Маріуполь з початку доби зазнав 8 авіаударів.
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