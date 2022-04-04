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Червоний Хрест сьогодні не зміг доїхати до блокадного Маріуполя

Фото: Червоний Хрест не може дістатися у Маріуполь (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) сьогодні не змогли дістатися до блокадного Маріуполя. Причиною стали небезпечні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Guardian.

"Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив, що їм не вдалося сьогодні дістатися до обложеного міста Маріуполя для евакуації мирного населення, посилаючись на умови безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні був погоджений гуманітарний коридор із Маріуполя. Жителі могли покинути місто власним транспортом.

Проте у Генштабі заявили, що окупанти продовжують атакувати місто. Станом на 12:00 Маріуполь з початку доби зазнав 8 авіаударів.

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