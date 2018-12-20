Красный Крест просит РФ предоставить доступ к украинским морякам

Иллюстративное фото (icrc.org)

По результатам визита родственников проинформируют о состоянии здоровья моряков

Международный комитет Красного Креста (МККК) направили запрос Российской Федерации относительно предоставления представителям Красного креста доступа к украинским военнопленным морякам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Омбудсмен сообщила, что получила ответ на свое обращение от Главы делегации МККК в Украине Алана Ешлиманна относительно судьбы 24 украинских моряков, которые были захвачены РФ.

"Он сообщил, что в Международном комитете Красного Креста внимательно следили за событиями, что произошли в районе Керченского пролива. В МККК обеспокоены ситуацией с захватом украинских моряков. А также обеспокоены состоянием здоровья 24 членов экипажа, которые содержатся в СИЗО Москвы", - написала Денисова.

Ешлиманн отметил, что после получения разрешения от РФ и согласия самих военнопленных моряков, представители МККК смогут посетить их. По результатам такого визита представители МККК смогут конфиденциально проинформировать родственников о состоянии здоровья моряков и условий их содержания.

Напомним, ранее сообщалось, что до Нового года адвокаты встретятся со всеми военнопленными моряками, захваченными в результате агрессии РФ против Украины в Азовском море.

РБК-Украина сообщало, что украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к директора ФСБ России Александра Бортникова с просьбой предоставить разрешение для посещения украинских военнопленных моряков.