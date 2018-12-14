Денисова повторно попросила разрешения посетить украинских моряков

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Также Денисова направила обращение к Москальковой, чтобы она помогла в организации и осуществлении визита в московские СИЗО

Украинский обмудсмен Людмила Денисова обратилась к директору ФСБ России Александру Бортникову с просьбой предоставить разрешение для посещения украинских военнопленных моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

При этом, по словам Денисовой, она уже обращалась с аналогичной просьбой к Бортникову, однако со стороны РФ ответа не поступало.

"Ко мне постоянно поступают обращения семей наших 24 моряков, которые были захвачены Российской Федерацией в районе Керченского пролива и сейчас незаконно содержатся в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". Близкие и родные наших ребят очень обеспокоены их физическим, психологическим состоянием и условиями содержания. Я готова в любое время посетить их, но на это необходимо разрешение от российской стороны. Я уже обращалась к главе ФСБ с тем, чтобы мне предоставили такую ​​возможность, но пока не получила никакого ответа", - сообщила Денисова.

В связи с этим украинский омбудсмен повторно обратилась к директору ФСБ РФ с просьбой предоставить, как уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека, письменное разрешение для посещения украинских военнопленных моряков.

Также Денисова направила обращение к уполномоченному в РФ по правам человека Татьяне Москальковой, чтобы она помогла в организации и осуществлении визита.

Фото (facebook.com/denisovaombudsman/)

Напомним, саммит Европейского союза принял требование к России о немедленном освобождении военнопленных украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.