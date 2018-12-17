До Нового года адвокаты встретятся со всеми военнопленными моряками, - Полозов

Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Адвокаты уже посетили 11 военнопленных моряков

До Нового года адвокаты встретятся со всеми военнопленными моряками, захваченными вследствие агрессии РФ против Украины в Азовском море. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Николай Полозов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Эти люди (моряки, - ред.) обладают всеми признаками военнопленных. Только РФ считает, что эти моряки являются преступниками. Нормы Женевской конвенции предполагают, что люди могут считаться военнопленными даже без обьявления войны. 105 статья Женевской конвенции предусматривает, что военнопленные имеют право на квалифицированную адвокатскую защиту",- сказал он.

По его словам, адвокаты уже посетили 11 военнопленных моряков. Полозов также отметил, что команда адвокатов работает согласовано с властями Украины.

"До Нового года все адвокаты увидятся со своими подзащитными. У меня нет сомнений, что оставшиеся моряки также сделают заявления о том, что они являются военнопленными", - резюмировал он.

По его словам, каждый адвокат выяснит, осуществлялось ли давление на моряков.

"До 25 января избрана мера пресечения в виде содержания под стражей относительно всех моряков. Я думаю, что мера пресечения им все же будет продлена. Совершенно очевидно, что, действуя в рамках согласованной позиции, у моряков есть все шансы выйти на свободу. Удерживать 24 военнопленных очень дорого. Следствие РФ будет пытаться этих моряков между собой рассорить и растащить по разным углам", - сказал Полозов.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Полозова, освобождение украинских моряков, которых Россия захватила в ходе атаки в Керченском проливе, будет обусловлено исключительно политическим решением.