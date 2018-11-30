Червоний Хрест вимагає від Росії надати доступ до українських моряків

Фото: Павло Клімкін (УНІАН)

Клімкін підтвердив, що моряків перевозять до Москви

Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагає від Росії надати доступ до українських моряків, захоплених в результаті атаки на кораблі в Керченській протоці. Про це на нараді у президента заявив глава МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, гуманітарна організація вже направила Москві вимогу про доступ до українських моряків.

"Причому вимагають як фізичного допуску, так і медичного допуску. Оскільки ми не знаємо, який фізичний і психологічний тиск на них сьогодні чиниться. Ми повинні отримати незалежну інформацію. Ми знаємо, що Росія зараз здійснює спроби переведення деяких з них в Лефортово. Наші консули готові до цього, оскільки у нас там є доступ", - додав Клімкін.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України направило до Гааги документи захоплення кораблів у Керченській протоці. Українська сторона в цих матеріалах звинувачує Москву в порушенні міжнародного права.

Відзначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує в якості дзеркальних заходів затримувати російські кораблі.