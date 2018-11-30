ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Червоний Хрест вимагає від Росії надати доступ до українських моряків

Новини » Політика    30.11.2018 - 10:23
Червоний Хрест вимагає від Росії надати доступ до українських моряків
Фото: Павло Клімкін (УНІАН)

Клімкін підтвердив, що моряків перевозять до Москви

Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагає від Росії надати доступ до українських моряків, захоплених в результаті атаки на кораблі в Керченській протоці. Про це на нараді у президента заявив глава МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, гуманітарна організація вже направила Москві вимогу про доступ до українських моряків.

"Причому вимагають як фізичного допуску, так і медичного допуску. Оскільки ми не знаємо, який фізичний і психологічний тиск на них сьогодні чиниться. Ми повинні отримати незалежну інформацію. Ми знаємо, що Росія зараз здійснює спроби переведення деяких з них в Лефортово. Наші консули готові до цього, оскільки у нас там є доступ", - додав Клімкін.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України направило до Гааги документи захоплення кораблів у Керченській протоці. Українська сторона в цих матеріалах звинувачує Москву в порушенні міжнародного права.

Відзначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує в якості дзеркальних заходів затримувати російські кораблі.

 

Для громадян України, які їдуть з Росії, ніяких обмежень не існує Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років
Новини України Російська ФедераціяПавло Клімкінморякикорабль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся