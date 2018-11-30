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Гройсман предлагает задерживать российские корабли

Новости » Политика    30.11.2018 - 09:09
Гройсман предлагает задерживать российские корабли
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Премьер предлагает зеркальные действия в ответ на агрессию РФ в море

В ответ на захват украинских моряков в Керченском проливе Украина должна задерживать российские корабли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Владимира Гройсмана Die Welt.

По мнению Гройсмана, в ответ на агрессию в Азовском море Украина может прибегнуть к зеркальным действиям. В конечном итоге это могло бы стать элементом стратегии борьбы с Россией.

"Если Россия незаконно задерживает наши корабли и помещает наших моряков в тюрьму, тогда российские корабли должны быть задержаны", - заявил Гройсман и добавил, что за этими словами должны последовать дела, которые являются единственным способом оказать давление на Россию.

Напомним, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, вывозят из СИЗО в оккупированном Симферополе.

Ранее Гройсман также отметил, что ситуация в Азовском море будет одним из пунктов повестки дня саммита G20, который в эти дни проходит в Аргентине. По его мнению, ситуация в Украине будет влиять на дальнейшее развитие всего континента.

 

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