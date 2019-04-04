Красный Крест отправил на Донбасс партию гумпомощи

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МККК направил на Донбасс 160 тонн продуктов питания

За прошедшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" восемь грузовиков миссии Международного комитета Красного Креста перевезли 160 тонн гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы.

Так, речь идет о продуктах питания.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины последовали 8 грузовиков от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлена гуманитарная помощь (продукты питания) весом 160 тонн", - отмечает ведомство.

Напомним, в середине марта Красный Крест доставил на оккупированный Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. А именно местным жителям доставили продуктовые наборы, товары медицинского и сельскохозяйственного назначения общим весом 180 тонн.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта боевики не пропустили гуманитарную помощь от Красного Креста. По данным пограничной службы, уже в серой зоне они без объяснения причин не пропустили 3 грузовика, которые позже вернулись на подконтрольную Украине территорию.

Добавим, в декабре 2018 года Красный Крест доставил на Донбасс партию гумпомощи общим весом 385 тонн.