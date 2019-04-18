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Красный Крест отправил на оккупированный Донбасс партию гумпомощи

Новости » Происшествия    18.04.2019 - 10:08
Красный Крест отправил на оккупированный Донбасс партию гумпомощи
Иллюстративное фото (twitter.com/ICRC_ua)

МККК направил на Донбасс почти 300 тонн гумпомощи

Через КПВВ "Новотроицкое" 295 тонн гуманитарной помощи перевезли 16 грузовиков миссии Международного комитета Красного Креста на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы.

В частности, речь идет о продуктовых, гигиенических наборах, стройматериалах и прочее.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины последовали 16 грузовиков от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь весом 295 тонн, а именно: продуктовые наборы, гигиенические наборы, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы", - проинформировали пограничники.

Напомним, в начале апреля восемь грузовиков миссии Международного комитета Красного Креста перевезли 160 тонн гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию Донбасса.

Кроме того, в середине марта Красный Крест доставил на оккупированный Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. А именно местным жителям доставили продуктовые наборы, товары медицинского и сельскохозяйственного назначения общим весом 180 тонн.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта боевики не пропустили гуманитарную помощь от Красного Креста. По данным пограничной службы, уже в серой зоне они без объяснения причин не пропустили 3 грузовика, которые позже вернулись на подконтрольную Украины территорию.

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