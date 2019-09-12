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Червоний хрест направив гумдопомогу на окупований Донбас

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 11:05
Червоний хрест направив гумдопомогу на окупований Донбас
Ілюстративне фото (Twitter/DW)

Вантажівки попрямували через КПВВ Новотроїцьке

Гуманітарна організація "Червоний Хрест" передала більше 2 тонн ліків для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що дві вантажівки пройшли через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке".

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 2 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться в сообщаении.

Нагадаємо, в квітні 2019 року "Червоний хрест" відправив на окупований Донбас дві партії гуманітарної допомоги. Так, 3 квітня на окуповані території Донбасу вирушило 8 вантажівок з продуктами харчування загальною вагою 160 тонн.

Після цього, 18 квітня гуманитарня організація відправила ще 16 вантажівок гумпомощи загальною вагою 295 тонн. Це були продуктові набори, гігієнічні набори, будівельні матеріали, сільськогосподарські матеріали.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу, 11 вересня, на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців. Всього протягом доби бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися в районі Богданівки, Невельського, Новогнатовки, Авдіївки, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Харчовика, Павлополя, Жолобка, Зайцевого, Луганського, Новолуганського, Новгородського.

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