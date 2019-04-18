Червоний Хрест відправив на окупований Донбас партію гумдопомоги

Ілюстративне фото (twitter.com/ICRC_ua)

МКЧХ направив на Донбас майже 300 тон гумдопомоги

Через КПВВ "Новотроїцьке" 295 тонн гуманітарної допомоги перевезли 16 вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово окуповану територію Донбасу. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонслужби.

Зокрема, йдеться про продуктові, гігієнічні набори, будматеріали тощо.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 16 вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донбасу направлено гуманітарну допомогу вагою 295 тонн, а саме: продуктові набори, гігієнічні набори, будівельні матеріали, сільськогосподарські матеріали", - поінформували прикордонники.

Нагадаємо, на початку квітня вісім вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста перевезли 160 тонн гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію Донбасу.

Крім того, в середині березня Червоний Хрест доставив на окупований Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. А саме місцевим жителям доставили продуктові набори, товари медичного і сільськогосподарського призначення загальною вагою 180 тонн.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня бойовики не пропустили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста. За даними прикордонної служби, вже в сірій зоні вони без пояснення причин не пропустили 3 вантажівки, які пізніше повернулися на підконтрольну Україні територію.