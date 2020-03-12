Красный Крест направил на Донбасс новую партию гуманитарной помощи

Международный Комитет Красного Креста (МККК) отправил на оккупированные территории Донбасса новую партию гуманитарной помощи для мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным пограничников, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на неподконтрольную Украине территорию проехали 7 грузовиков с продуктовыми и гигиеническими наборами.

Отмечается, что в целом жителям оккупированной территории Донбассе направили груз весом 137,5 тонны.

Напомним, ранее сообщалось, что МККК направил на временно оккупированную территорию Донбасса два грузовика с гуманитарной помощью. Для жителей оккупированной территории направили медицинское оборудование общим весом 4,97 тонны.

Также РБК-Украина писало, что Киев надеется на продолжение гуманитарной и технической помощи Швейцарии. Спикер парламента Дмитрий Разумков в рамках официального визита выразил благодарность Швейцарии за оказанную помощь и поддержку.

Кроме того, в конце февраля ООН направила на оккупированные территории Донбасса 6 грузовиков с гуманитарной помощью. Жителям оккупированных территорий отправили более 10 тонн школьных принадлежностей.