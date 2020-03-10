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Украина надеется на гуманитарную помощь Швейцарии, - Разумков

Новости » Политика     10.03.2020 - 12:13
Украина надеется на гуманитарную помощь Швейцарии, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (rada.gov.ua)

Спикер ВР подчеркнул, что Украина ценит помощь швейцарцев жителям ОРДЛО

Украина надеется на продолжение гуманитарной и технической помощи Швейцарии. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба Аппарата ВР.

Так, в рамках официального визита в Швейцарию Разумков ознакомился с проектами помощи Украине. В частности, представители Государственного секретариата развития и сотрудничества (DEZA) представили проекты швейцарской гуманитарной помощи для восточной Украины в области водоснабжения и здравоохранения.

Спикер Рады выразил благодарность Швейцарии за оказанную помощь и поддержку.

"Сегодня людям, которые живут на временно оккупированных территориях или на территориях в непосредственной близости от линии разграничения, важна любая помощь. С началом войны появилась проблема с медицинскими учреждениями, ведь многие из них были уничтожены или повреждены. Кроме того, мы видим рост количества болезней, и очень важно выявлять эти проблемы на начальных стадиях, чтобы можно было спасти людей", - сказал он.

Глава парламента отметил, что не менее серьезным остается и вопрос по водоснабжению.

"Мы высоко ценим многолетнюю гуманитарную и техническую помощь Швейцарии и надеемся на его продолжение", - добавил глава Совета.

Напомним, в рамках официального визита в Швейцарию Разумков провел встречу с президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой. Глава Рады в частности рассказал о перспективах рассмотрения пакета законопроектов о народовластии.

Как писало РБК-Украина, Украина надеется на углубление сотрудничества со Швейцарией.

Разумков рассказал о перспективах рассмотрения законов о народовластии Украина надеется на углубление сотрудничества со Швейцарией
Новости Украины ШвейцарияГуманитарная помощьВерховная РадаДмитрий Разумков
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