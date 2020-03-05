Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика с гуманитарной помощью

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Направлено медицинское оборудование общим весом 4,97 тонны

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированную территорию Донбасса два грузовика с гуманитарной помощью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.

"Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование общим весом 4,97 тонны", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации в течение 4 марта 6 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены четверо военных.

Кроме того, Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила о размещении на Донбассе боевиками военной техники с нарушением минских соглашений.

Напомним, на днях на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков был поврежден газопровод вблизи Новоселовки.