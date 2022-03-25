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Если Красный Крест легализирует гумкоридоры в РФ, станет участником преступления, - Верещук

Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Международный комитет Красный Крест принял решение открыть представительство в российском Ростове. По ее словам, таким образом комитет станет участником преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Международный комитет Красного Креста, руководитель которого был недавно в Москве, принял очень сомнительное решение открыть представительство в Ростове, то есть помогать украинцам с российской стороны", - заявила Верещук.

Она считает, что такое решение Красного Креста является политически очень неправильным ходом, который легализует гуманитарные коридоры в РФ.

"Мы будем требовать от МККК, чтобы людей возвращали в Украину. Они должны им помочь и сделать коридор для возвращения в Украину. Иначе он будет участником преступления", - подчеркнула она.

При этом Верещук добавила, что МИД Украины будет обращаться к Красному Кресту с нотой за разъяснением.

Напомним, Россия проводит массовую принудительную депортацию населения временно оккупированных территорий Украины.

При этом Красный Крест планирует открыть офис у границы России с Украиной.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 30-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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