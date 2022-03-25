Если Красный Крест легализирует гумкоридоры в РФ, станет участником преступления, - Верещук

"Международный комитет Красного Креста, руководитель которого был недавно в Москве, принял очень сомнительное решение открыть представительство в Ростове, то есть помогать украинцам с российской стороны", - заявила Верещук.

Она считает, что такое решение Красного Креста является политически очень неправильным ходом, который легализует гуманитарные коридоры в РФ.

"Мы будем требовать от МККК, чтобы людей возвращали в Украину. Они должны им помочь и сделать коридор для возвращения в Украину. Иначе он будет участником преступления", - подчеркнула она.

При этом Верещук добавила, что МИД Украины будет обращаться к Красному Кресту с нотой за разъяснением.