Якщо Червоний Хрест легалізує гумкоридори в РФ, стане учасником злочину, - Верещук

"Міжнародний Комітет Червоного Хреста, керівник якого був нещодавно в Москві, прийняв дуже сумнівне рішення відкрити представництво в Ростові, тобто допомагати українцям з російського боку", - заявила Верещук.

Вона вважає, що таке рішення Червоного Хреста є політично дуже неправильним ходом, який легалізує гуманітарні коридори у РФ.

"Ми будемо вимагати від МКЧХ, щоб людей повертали в Україну. Вони повинні їм допомогти і зробити коридор для повернення в Україну. Інакше він буде учасником злочину", - підкреслила вона.

При цьому Верещук додала, що МЗС України буде звертатися до Червоного Хреста з нотою за роз'ясненням.