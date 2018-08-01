Красный Крест готов помогать в выплате пенсий на оккупированном Донбассе

На сегодня нет механизма выплаты пенсий при участии Красного Креста

Международный комитет Красного Креста готов принять участие в выплате пенсий жителям оккупированных районов Донбасса. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пенсии в ОРДЛО: из-за чего переселенцев с Донбасса лишают социальных выплат".

В частности, как отметил пресс-секретарь делегации Красного Креста в Украине Миладин Богетич, многие пенсионеры на неподконтрольной территории интересуются получением "украинской пенсии". Особенно после того, как высказывались предположения о возможном посредничестве Красного Креста.

"Ранее рассматривалась возможность того, МККК может принять участие в выплате украинских пенсий жителям неподконтрольных территорий. С тех пор люди часто звонят нам, в офисы в Луганске и Донецке, и спрашивают, как они будут получать пенсии. Однако сейчас такого механизма нет. Мы готовы участвовать в доставке пенсий, если будут договоренности между сторонами конфликта", - уточнил Богетич.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко на парламентском комитете по социальной политике призвала пересмотреть механизм выплат пенсий жителям оккупированных территорий.



