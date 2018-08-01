Червоний Хрест готовий допомагати у виплаті пенсій на окупованому Донбасі

На сьогодні немає механізму виплати пенсій за участю Червоного Хреста

Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий взяти участь у виплаті пенсій жителям окупованих районів Донбасу. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пенсії в ОРДЛО: з-за чого переселенців з Донбасу позбавляють соціальних виплат".

Зокрема, як зазначив прес-секретар делегації Червоного Хреста в Україні Міладин Богетіч, багато пенсіонерів на непідконтрольній території цікавляться отриманням "української пенсії". Особливо після того, як висловлювалися припущення про можливе посередництво Червоного Хреста.

"Раніше розглядалася можливість того, МКЧХ може взяти участь у виплаті українських пенсій жителям непідконтрольних територій. З тих пір люди часто телефонують нам, в офіси в Луганську і Донецьку, і питають, як вони будуть отримувати пенсії. Однак зараз такого механізму немає. Ми готові брати участь в доставці пенсій, якщо будуть домовленості між сторонами конфлікту", - уточнив Богетіч.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній раді Ірина Луценко на парламентському комітеті з питань соціальної політики закликала переглянути механізм виплат пенсій жителям окупованих територій.