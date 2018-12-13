Червоний Хрест доставив на Донбас чергову гумдопомогу

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Зокрема, на Донбас направили будматеріали та одяг

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила чергову партію гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 8 вантажівок від місії Червоного Хреста.

Вантажівки перевозили для жителів Донецької області продуктові та гігієнічні набори, канцелярські приладдя, будівельні матеріали та одяг загальною вагою більше 147 тонн.

Нагадаємо, наприкінця листопада Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив на окупований Донбас ще понад 380 тонн гуманітарної допомоги.

РБК-Україна повідомляло, що на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська", що на лінії розмежування на Донбасі, покращили умови проходження контролю.

Крім того, проросійські бойовики 9 грудня обстріляли житлові будинки на Донбасі. Було зафіксовано щонайменше вісім зруйнованих житлових будинків на 150-метровій ділянці вулиці у селищі Чигарі у Південному (колишнє Ленінське) на північному сході від Донецька.