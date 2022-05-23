Красный Крест не будет обнародовать имена защитников "Азовстали". Семьи могут отправить запрос

Международный комитет Красного Креста не будет обнародовать имена и данные защитников мариупольской "Азовстали". Их родные могут отправить официальный запрос.

"Эта информация является конфиденциальной. Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращения с ними, предотвращение исчезновения и поддержка их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали, или тех, кого мы посетим в будущем", - отметила она.

По ее словам, регистрация украинских военных поможет им чувствовать себя в безопасности и "не исчезнуть бесследно".

Ходейб добавила, что семьи пленных из "Азовстали" могут обратиться в Центральное агентство по розыску МККК, чтобы проверить информацию. Это можно сделать по электронной почте ctabureau@icrc.org, а также по телефонам +41 22 730 3600 или +380 800 300 155.