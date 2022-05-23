Червоний Хрест не буде оприлюднювати імена захисників "Азовсталі". Сім'ї можуть надіслати запит

Міжнародний комітет Червоного Хрест не буде оприлюднювати імена та дані захисників маріупольської "Азовсталі". Їх рідні можуть надіслати офіційний запит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представниці організації Мірелла Ходейб "Укрінформу" .

"Ця інформація є конфіденційною. Нашим пріоритетом є перевірка умов утримання військовополонених та поводження з ними, запобігання зникненню та підтримка їхнього зв’язку із родинами. Але ми не публікуватимемо списки чи імена людей, яких ми відвідували, або тих, кого ми відвідаємо в майбутньому", - зазначила вона.

За її словами, реєстрація українських військових допоможе їм відчувати себе в безпеці та "не зникнути безслідно".

Ходейб додала, що сім'ї полонених з "Азовсталі" можуть звернутися в Центральне агентство розшуку МКЧХ, щоб перевірити інформацію. Це можна зробити електронною поштою ctabureau@icrc.org, а також за телефонами +41 22 730 3600 або +380 800 300 155.