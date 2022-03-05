Красный Крест будет обеспечивать прекращение огня в гуманитарном коридоре, - Верещук

Украинская и российская стороны договорились об эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Международный комитет Красного Креста будет гарантировать режим прекращения огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Красный Крест обеспечивает гарантию режима прекращения огня. Красный Крест будет присутствовать и будет во главе колонны, которая будет двигаться по указанным маршрутам", - заявила Верещук.

Война России против Украины продолжается десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.