Червоний Хрест забезпечуватиме припинення вогню в гуманітарному коридорі, - Верещук

Українська та російська сторони домовились про евакуацію мирних жителів з Маріуполя і Волновахи. Міжнародний комітет Червоного Хресту гарантуватиме режим припинення вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Червоний Хрест забезпечує гарантію режиму припинення вогню. Червоний Хрест буде присутнім й буде на чолі колони, яка буде рухатись за вказаними маршрутами", - заявила Верещук.

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