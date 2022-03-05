RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Червоний Хрест забезпечуватиме припинення вогню в гуманітарному коридорі, - Верещук

Автор: Сергій Пишкін

Українська та російська сторони домовились про евакуацію мирних жителів з Маріуполя і Волновахи. Міжнародний комітет Червоного Хресту гарантуватиме режим припинення вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Червоний Хрест забезпечує гарантію режиму припинення вогню. Червоний Хрест буде присутнім й буде на чолі колони, яка буде рухатись за вказаними маршрутами", - заявила Верещук.

Війна Росії проти України триває десятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Красный КрестУкраїна