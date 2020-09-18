Красному Кресту обеспечат доступ в ОРДЛО до конца месяца, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Международный комитет Красного Креста получит доступ на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей до конца сентября. Доступ Красного Креста позволит продолжить работу по обмену пленными.

Об этом Ермак заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"До конца этого месяца Красный Крест будет допущен на неподконтрольную территорию. Это позволит продолжить работу по обмену пленными, потому что мы до сих пор не можем установить всех наших людей", - сказал Ермак.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук требовал от боевиков обеспечить Красному Кресту доступ к незаконно удерживаемым украинцам. При этом он настаивал, чтобы доступ был, в частности, предоставлен в секретную донецкую тюрьму "Изоляция".

Кроме того, во время заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 16 сентября, делегации Украины, России и ОБСЕ обсудили выполнение перемирия, вопрос обмена пленными и изменения в закон о местных выборах.

Смотрите весь выпуск "Свободы слова Савика Шустера", в котором руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые рассказывает детали истории с "вагнеровцами", а также о том, что происходит с минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

Также эксперты размышляют на тему того, что для Украины несет решение Лукашенко закрыть границы. Кроме того, вы узнаете, как бюджет 2021 года отразится на жизни рядовых украинцев.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 18 сентября

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" речь шла про белорусских оппозиционеров, а также учебу во время карантина в Украине.

Смотрите в частности, как Дмитрий Гордон раскрывает тайну того, почему Путин ненавидит Лукашенко. А также вспоминает, как непризнанный президент Беларуси поиздевался над хозяином Кремля.

Владимир Путин ненавидит Александра Лукашенко

Кроме того, Давид Сакварелидзе и Юрий Аристов в эфире рассказали о том, какие у них были ощущения, когда они болели коронавирусом, и почему украинские врачи - герои.

Сакварелидзе и Аристов о том, как переболели COVID-19

Также директор черновицкой школы из "красной зоны" Ульяна Легусова рассказала, каких действий ждет от власти для нормализации учебного процесса.

Учителя гадают: что же будет с учебой в "красной зоне"?

Не обошлось и без эмоций. Так, директор киевской специализированной школы высказал претензии к министру здравоохранения Максиму Степанову и заместителю министра образования и науки Андрею Витренко.

Директор школы Дмитрий Ламза эмоционально обратился к Степанову

Кстати, сам Степанов тоже сделал важное заявление о COVID-19. В частности, министр заявил, что в плане пандемии Украина "идет не по лучшему сценарию"... При этом министр нарвался на критику со стороны мера Тернополя, который находится в "красной зоне".

Мэр Тернополя Сергей Надал прокомментировал работу школ, несмотря на то, что город находится в "красной зоне"