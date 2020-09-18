Червоному Хресту забезпечать доступ до ОРДЛО до кінця місяця, - Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста отримає доступ на території окремих регіонів Донецької та Луганської областей до кінця вересня. Доступ Червоного Хреста дозволить продовжити роботу щодо обміну полоненими.

Про це Єрмак заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"До кінця цього місяця Червоний Хрест буде допущений на непідконтрольну територію. Це дозволить продовжити роботу щодо обміну полоненими, бо ми досі не можемо встановити всіх наших людей", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук вимагав від бойовиків забезпечити Червоному Хресту доступ до незаконно утримуваних українців. При цьому він наполягав, щоб доступ був, зокрема, надано в секретну донецьку в'язницю "Ізоляція".

Крім того, під час засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 16 вересня, делегації України, Росії та ОБСЄ обговорили виконання перемир'я, питання обміну полоненими і зміни в закон про місцеві вибори.

Дивіться весь випуск "Свободи слова Савіка Шустера", у якому керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповідає деталі історії з "вагнерівцями", а також про те, що відбувається з Мінськими угодами та що буде з виборами на Донбасі. Також експерти роздумують на тему того, що для України несе рішення Лукашенка закрити кордони. Крім того, ви дізнаєтеся, як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 18 вересня

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" мова йшла про білоруських опозиціонерів, а також навчання під час карантину в Україні.

Дивіться зокрема, як Дмитро Гордон розкриває таємницю того, чому Путін ненавидить Лукашенка. А також згадує, як невизнаний президент Білорусі познущався з господаря Кремля.

Володимир Путін ненавидить Олександра Лукашенка

Крім того, Давид Сакварелідзе і Юрій Арістов в ефірі розповіли про те, які у них були відчуття, коли вони хворіли на коронавірус, і чому українські лікарі - герої.

Сакварелідзе і Арістов про те, як перехворіли COVID-19

Також директор чернівецької школи з "червоної зони" Уляна Легусова розповіла, яких дій очікує від влади для нормалізації навчального процесу.

Вчителі гадають: що ж буде з навчанням у "червоній зоні"?

Не обійшлося і без емоцій. Так, директор київської спеціалізованої школи висловив претензії до міністра охорони здоров'я Максима Степанова та заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка.

Директор школи Дмитро Ламза емоційно звернувся до Степанова

До слова, сам Степанов теж зробив важливу заяву про COVID-19. Зокрема, міністр заявив, що в плані пандемії Україна "йде не за найкращим сценарієм"... При цьому міністр нарвався на критику з боку мера Тернополя, який знаходиться в "червоній зоні".

Мер Тернополя Сергій Надал прокоментував роботу шкіл, попри те, що місто знаходиться в "червоній зоні"