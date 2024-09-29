У Краснодарському краї та Ростовській області РФ прогриміли вибухи

У Єйську Краснодарського краю вибухи пролунали неподалік військового містечка. Також вибухи чули у Цимлянську, Волгодонську та Самарському Ростовської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.
Astra пише, що про вибухи біля військового містечка повідомили мешканці Єйська. Видання нагадало, що там також знаходиться аеродром ВМФ РФ, де базується 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ.
Як повідомляє канал, російські військові паблики пишуть про атаку у напрямку енергетичних та військових об'єктів у Волгоградській, Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській та Саратовській областях, а також Кубані та Ставропіллі. В атаці, за їхніми даними, беруть участь від 70 до 150 безпілотників.
Губернатор Краснодарського краю заявив, що в селі Шабельське Щербинівського району нібито придушений силами РЕБ безпілотник при падінні врізався в дерево і вибухнув — від вибухової хвилі у будинку, що стоїть поблизу, вибило вікна і двері, уламками пошкодило автомобіль. Постраждалих внаслідок пригоди, за словами губернатора, немає.
Губернатор Ростовської області повідомив, що в Азовському районі силами ППО нібито знищено 4 БПЛА.
Нагадаємо, в ніч на 21 вересня у Краснодарському краї та Тверській області були атаковані склади зі зброєю окупантів.
Як повідомили джерела РБК-Україна, атака на склад у Тверській області була спецоперацією українських захисників, у якій взяли участь СБУ, ГУР та ССО. Підтверджено, що під удар потрапив склад ракетно-артилерійського управління, де росіяни зберігали ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", балістичні ракети KN23, ракети для тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи, С-300 та артилерійські боєприпаси.
Удар по складу з ракетами у Торопці Тверській області є важливим досягненням для України. Усього таких складів біля РФ лише 13.
Естонська розвідка вважає, що через удар по складу в Торопці Росія втратила снарядів на 2-3 місяці.
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