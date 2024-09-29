У Краснодарському краї та Ростовській області РФ прогриміли вибухи

Astra пише, що про вибухи біля військового містечка повідомили мешканці Єйська. Видання нагадало, що там також знаходиться аеродром ВМФ РФ, де базується 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ.

Як повідомляє канал, російські військові паблики пишуть про атаку у напрямку енергетичних та військових об'єктів у Волгоградській, Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській та Саратовській областях, а також Кубані та Ставропіллі. В атаці, за їхніми даними, беруть участь від 70 до 150 безпілотників.

Губернатор Краснодарського краю заявив, що в селі Шабельське Щербинівського району нібито придушений силами РЕБ безпілотник при падінні врізався в дерево і вибухнув — від вибухової хвилі у будинку, що стоїть поблизу, вибило вікна і двері, уламками пошкодило автомобіль. Постраждалих внаслідок пригоди, за словами губернатора, немає.

Губернатор Ростовської області повідомив, що в Азовському районі силами ППО нібито знищено 4 БПЛА.

Удари по військових складах