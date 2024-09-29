RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Краснодарском крае и Ростовской области РФ прогремели взрывы

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Ейске Краснодарского края взрывы прогремели недалеко от военного городка. Также взрывы слышали в Цимлянске, Волгодонске и Самарском Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Astra пишет, что о взрывах возле военного городка сообщили жители Ейска. Издание напомнило, что там также находится аэродром ВМФ РФ, где базируется  859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ.

Как сообщает канал, российские военные паблики пишут об атаке в направлении энергетических и военных объектов в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областях, а также Кубани и Ставрополье. В атаке, по их данным, участвуют суммарно от 70 до 150 беспилотников.

Губернатор Краснодарского края заявил, что в селе Шабельское Щербиновского района якобы подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался — от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Пострадавших в результате происшествия, по словам губернатора, нет.

Губернатор Ростовской области сообщил, что в Азовском районе силами ПВО якобы уничтожены 4 БПЛА.

Удары по военным складам

Напомним, в ночь на 21 сентября в Краснодарском крае и Тверской области были атакованы склады с оружием оккупантов.

Как сообщили источники РБК-Украина, атака на склад в Тверской области была спецоперацией украинских защитников, в которой приняли участие СБУ, ГУР и ССО. Подтверждено, что под удар попал состав ракетно-артиллерийского управления, где россияне хранили ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", баллистические ракеты KN23, ракеты для тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ, С-300 и артиллерийские боеприпасы.

Удар по складу с ракетами в Торопце является важным достижением для Украины. Таких складов на территории РФ всего 13.

Эстонская разведка считает, что из-за удара по складу в Торопце Россия потеряла снарядов на 2-3 месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины