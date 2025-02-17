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В Краснодарском крае жалуются на взрывы

Понедельник 17 февраля 2025 00:32
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В Краснодарском крае жалуются на взрывы Иллюстративное фото: в Краснодарском крае заявляют о взрывах (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Краснодарском крае (РФ) в ночь на 17 февраля были слышны взрывы. Громко было, в частности, в районе города Краснодар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и Telegram-каналы.

Ближе к полуночи в интернете стали появляться сообщения о взрывах, которые раздавались в Краснодарском крае. В сети писали, что в регионе также были слышны звуки, характерные для БПЛА.

Позже ТГ-канал "Новости Краснодара" рассказал, что "жители Краснодара сообщают о громких звуках над городом".

"Подозрительные звуки с неба замечали сегодня и в Краснодаре более часа назад", - говорится в публикации Telegram-канала "Типичный Краснодар".

Кроме того, в интернете были обнародованы кадры, на которых показаны вспышки в ночном небе и слышны звуки взрывов. Также в сети говорят о якобы "прилетах".

Также росмедиа озвучивают предположение, что целью дроновой атаки может быть, в частности, Ильский нефтеперерабатывающий завод.

"На Краснодарский край идет атака БПЛА. Очевидцы видят взрывы. Одна из целей - Ильский НПЗ", - пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Как передает Тг-канал Mash, будто бы "обломки БПЛА упали в станице Северской - предварительно возле Ильского НПЗ". Кроме того, якобы взрывы также раздавались в Кавказском районе и в Славянске-на-Кубани.

Также российские пропагандистские медиа рассказывают, что "обломки дрона упали недалеко от Ильского НПЗ, произошло возгорание".

Вместе с тем представители власти региона не делали заявлений относительно ситуации и возможной воздушной атаки.

Атаки дронов на Ильский НПЗ

Напомним, что это не первая воздушная атака на данный нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Так, например, в мае 2023 года в РФ также заявляли дроновый удар по Ильскому НПЗ, а перед этим россияне рассказывали об "атаке дронов" на Ильский НПЗ еще 4 мая того же года - тогда на заводе раздавались взрывы и начался масштабный пожар. А на следующий день пропагандисты сообщили о масштабном пожаре на НПЗ в Ильске.

Добавим, 28 мая 2023-го в сети сообщали о якобы фиксации БПЛА возле Ильского нефтеперерабатывающего завода, но, как утверждали СМИ, их сбили.

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Краснодарский край Взрывы
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