У Краснодарському краї п'ятий день горить нафтобаза після атаки: стався новий вибух

Нафтобаза "Кавказька" знаходиться у місті Кропоткін. Як писали місцеві пабліки, вночі на об'єкті помітили "спалах" та стовп вогню. Також у мережі повідомляли, що був звук вибуху.



"Це пов'язано з закипанням нафтопродуктів - процесом, що відбувається при горінні нафти чи мазуту у резервуарах. Коли прогрітий шар рідини (температурою вище 50 градусів) досягає шару води на дні, вода перетворюється на пару, викликаючи викид рідини, що горить", - пишуть місцеві пабліки.

Масштабну пожежу на нафтобазі гасять вже п'ятий день. Днем раніше російські ЗМІ писали, що загоряння гасили чотири пожежні потяги.